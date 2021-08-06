تراند الفن: برلماني: إهداء “درع الكراكة” للمشير طنطاوى تقدير كبير لمواقفه الوطنية

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت أخبار مصر 17 زيارة
(مصراوي):
أشاد الدكتور إيهاب رمزى، بتسليم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس درع الكراكة حسين طنطاوى، للمشير محمد حسين طنطاوى وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوى سليمان، وذلك خلال حفل تدشين الكراكة “حسين طنطاوى” بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.
واعتبر “رمزي”، في بيان له أصدره اليوم، هذا الدرع بمثابة تقدير كبير للمشير محمد حسين طنطاوى ولمواقفه الوطنية والباسلة في الحفاظ على الدولة المصرية فى مرحلة تاريخية مرت بها مصر موجهًا تحية قلبية للمشير محمد حسين طنطاوي لنجاحه الكبير الذي حققه مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال قيادته الحكيمة للدولة المصرية في أصعب المراحل التي مرت بها مصر بعد أحداث 25 يناير.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن المشير محمد حسين طنطاوى لم يتردد لحظة في تحمل المسؤولية التاريخية لقيادة الدولة المصرية بكل شرف وإخلاص ووطنية مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل الدرع والسيف لحماية مصر في أصعب الظروف.
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