تراند الفن: عمرو عاكف يكشف لـ”مصراوي”.. كيف تحول ياسر جلال إلى “ذئب”؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر الفنان ياسر جلال هذا الأسبوع تريند موقع البحث “جوجل”، عقب البرومو التشويقي لمسلسل “الديب”، والذي ظهر به جالسا على كرسي، قبل أن يتحول لذئب.

المونتير ومصمم الجرافيك عمرو عاكف في تصريح خاص لـ”مصراوي”، تحدث عن كواليس تحول الفنان ياسر جلال إلى “ذئب”، وقال: “البداية كانت من حوالي 4 شهور عندما تحدث معي المخرج أحمد نادر جلال، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، وخلال الجلسة تحدثنا عن صعوبة تقديم العمل، وأهمية خروج التجربة بطريقة لا تقل عن ما نراها في الخارج، وبدأت مع فريق عمل يضم 50 فرد دراسة ملامح وعضلات وجه الفنان ياسر جلال، ووضع تصميم 3D له، وكذلك وجه شخصية المستذئب، وعن دراسة كافة الأفلام التي قدمت في هوليوود من هذه لنوعية، اخترنا أصعب أسلوب يقدم به”.

وتابع: “وتحت إشراف المخرج بدأنا العمل على اليدين والأقدام ومراحل التحول، وكانت مرحلة العمل على الرأس هي الأصعب، إذ تقدم خلال العمل كله من خلال تقنية ال3D، وليست رأس حقيقية، وكان لابد من التوافق التام بينها، وبين عضلات وجه الفنان ياسر جلال وتكوين الرأس، حتى تظهر بشكل طبيعي للمشاهد، وعندما انتهى العمل على تجهيزها، عقدنا جلسة مع كل فريق العمل ومهندس الديكور والمشرف العام على الإنتاج حسام شوقي، وبعدها بدأت مرحلة التنفيذ”.

عمرو أضاف: “العمل استمر على مدار 4 شهور، لإن كان المطلوب تنفيذ كل شيء بطريقة ال3D، ومنها شخصية الفنان ياسر جلال قبل وأثناء وبعد التحول، وهذا ما زاد من صعوبة المهمة جدا، وما شاهده المشاهد في ثواني عمل عليه 50 فرد “.

مسلسل “الديب” بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة “watch It”، والمسلسل من نوعية ال8 حلقات، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

المونتير ومصمم الجرافيك عمرو عاكف، تولى من خلال شركته العمل في فيلم “النمس والأنس” للمخرج شريف عرفة، ويقوم بالبطولة الفنان محمد هنيدي، ومسلسل “كوفيد 25”.