تراند الفن: بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم وضع صوت الأذان في الموبايل للتنبيه بوقت الصلاة؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- محمد قادوس:

في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمد العليمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: ما حكم وضع صوت الأذان في الموبايل للتنبيه على وقت الصلاة؟”.

فأجاب العليمي قائلاً إنه لا مانع من وضع الإنسان صوت الأذان للتنبيه على وقت الصلاة، بل ربما هذا الأمر يكون مستحبا للإنسان الذي لا ينتبه لوقت الصلاة ولا يدرك وقتها إلا من خلال هذه الطريقة.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الإنسان الذي يوجد عنده آلة أو أي طريق لتنبيه لوقت الصلاة والمحافظة عليها وأدائها في أول وقتها، فهذا يكون فيه من فضل ما فيه.

واستشهد بحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله[1]. متفق عليه.

وأكد العليمي أن الأئمة قالوا في هذا المقصود هو الصلاة في أول وقتها.