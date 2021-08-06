تراند الفن: هكذا تحافظين على سُمرة بشرتك لأطول فترة ممكنة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن 54 دقيقة مضت لايف ستايل 15 زيارة
د ب أ–
قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن السُمرة، التي اكتسبتها البشرة خلال فصل الصيف بفضل الحمامات الشمسية، سرعان ما تزول بسبب بعض العوامل مثل الجفاف وملامسة الماء؛ حيث سرعان ما يزول اللون البرونزي الجذاب وتظهر القشور والبقع اللونية.
ويمكن الحفاظ على سُمرة البشرة لأطول فترة ممكنة من خلال مواجهة الجفاف، وذلك باستعمال الكريمات، التي تحتوي على مواد مرطبة مثل الألو فيرا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول.
كما أن مستحضرات التجميل الغنية بالدهون تعد مناسبة لهذا الغرض؛ حيث إنها تحافظ على طبقة الحماية الطبيعية بالبشرة من ناحية وتحول دون ظهور القشور من ناحية أخرى.
ومن المهم أيضا تجنب الاستحمام بماء ساخن؛ نظرا لأنه يتسبب في جفاف البشرة.
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