تراند الفن: مصدر لـ”مصراوي”: الأهلي يسعى لإقناع برايتون بقبول عرض الـ2.7 مليون لضم بيرسي تاو

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي:
اقترب نادي برايتون الإنجليزي من الموافقة على عرض النادي الأهلي لضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو خلال الصيف الجاري.
وذكر مصدر لـ”مصراوي” أن النادي الإنجليزي طلب الحصول على 4 ملايين يورو في بداية المفاوضات، لكن النادي الأهلي قلص المبلغ في النهاية إلى 2.7 مليون يورو.
ويضغط الأهلي على النادي الإنجليزي من أجل قبول عرضه الأخير، وهو الأمر الذي يجعل برايتون قريباً للغاية من قبول العرض المصري.
الأهلي سيدفع 2.7 مليون يورو على دفعات، في حالة موافقة برايتون على العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال ساعات.
وفي نفس السياق أنهى الأهلي الاتفاق مع بيرسي تاو على التوقيع لمدة 3 سنوات، والحصول في الموسم الأول على راتب قدره 1.2 مليون دولار سنوياً، تزيد 100 ألف دولار في كل موسم.
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