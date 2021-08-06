تراند الفن: اقرأ يومياً سورتي البقرة والملك قبل النوم.. فهل تكفيان؟.. وأمين الفتوى: الذكر والقراءة حيث يجد المسلم قلبه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - كتبت – سماح محمد:

اقرأ يومياً قبل النوم سورة البقرة وسورة الملك فهل هما كافيتان إن لم أقرأ غيرهما؟.. ورد هذا السؤال إلى الدكتور محمد وسام – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – من خلال البث المباشر للدار المذاع عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، وفي رده أكد قائلًا: “الذكر والقراءة حيث يجد المسلم قلبه”

وأضاف أمين الفتوى أن قراءة القرأن الكريم كلها نور وبركة وكله حسن فى قراءته، واستشهد بالآية القرآنية فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مشيرا إلى أن بعض الناس يستحسن قراءة سورة معنية فيجد قلبه عندها، ويستشعر بأنها سبب فى صلاح حاله، وهدوء باله، وسكينة على نفسه.

وأثني وسام على فعل هذه السائلة من حرصها على قراءة هاتين السورتين يوميا فهذا من باب الفضل من المولى عز وجل عليك، ودعا فضيلته لها قائلاً: “اسأل الله ان يبارك لك فيما تقرئين، وأن يتقبل منك”.

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