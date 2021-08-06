تراند الفن: النشرة الدينية| هل يجوز للزوج بعد رد مطلقته استرداد المؤخر والنفقة؟.. وهل يتلبس الجن “الدباديب والعرائس اللي في البيت”؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - كتب – محمد قادوس: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الخميس. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: بالفيديو| رمضان عبدالرازق: لو فعلت هذا الأمر كأنك هاجرت مع سيدنا النبي خالد الجندي: صوت المرأة ليس عورة وعلو الصوت لا يتناسب مع أنوثتها هل يجوز للزوج بعد رد مطلقته استرداد المؤخر والنفقة؟.. أمين الفتوى يستشهد بالآيات بالفيديو| خالد الجندي: صوت المرأة ليس بعورة وإنما خضوعها لغير زوجها أمين الفتوى: لا يشترط استئذان الزوج عندما تريد الأم فطام رضيعها “هل يتلبس الجن الدباديب والعرائس اللي في البيت”؟.. شاهد رد فعل الشيخ محمد ابو بكر بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم الشرع فيمن يصلي الفرض فقط ولم يصل السنة بالفيديو| رمضان عبد الرازق: عندما يغلب عقل الإنسان شهوته يكون أرقى أمين الفتوى يوضح هل يوجد عذاب بالقبر.. والدليل الشرعى على ذلك؟ تريد أن يفتح الله عليك ويزيد من سعة رزقك.. عمرو خالد ينصح بهذا الدعاء

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