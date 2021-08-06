تراند الفن: مصدر لـ”مصراوي”: الأهلي أنهى الاتفاق مع تاو.. ومفاوضات مكثفة مع برايتون

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - القاهرة – مصراوي:
أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، لكن ما زال يبحث عن صيغة للتعاقد مع ناديه برايتون الإنجليزي.
وقال مصدر لـ”مصراوي” إن النادي الأهلي أنهى الاتفاق مع بيرسي تاو حول الراتب والبنود الشخصية وكافة تفاصيل التعاقد والاتفاق.
وأضاف المصدر :”الأهلي في مرحلة المفاوضات المكثفة حالياً مع برايتون من أجل الحصول على موافقته لبيع بيرسي تاو بمقابل عادل دون مغالاة”.
وأشار المصدر إلى أن مطالب برايتون المالية كبيرة، في حين يعمل الأهلي على تخفيض تكلفة الانتقال، خاصة وأن اللاعب من حقه التوقيع مجاناً في يناير المقبل، لنهاية عقده بانتهاء الموسم القادم.
ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” تقدر قيمة اللاعب السوقية بـ3 ملايين يورو، ويسعى بطل إفريقيا لدفع أقل مبلغ ممكن للصفقة التي تلبي رغبة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
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