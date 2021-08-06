تراند الفن: قيس سعيد: لا مجال لأي حوار مسرطن ولا رجوع الى الوراء

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
تونس – (د ب أ):
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس إنه لن يكون هناك مجال للدخول في “حوار مسرطن” أو الرجوع الى الوراء بعد ساعات من دعوة الحزب الأكبر في البرلمان، حركة النهضة الإسلامية، إلى حوار وطني.
وقال الرئيس الذي كان يتحدث عن أزمة الحبوب مع رئيس ديوان الحبوب، إنه لن يدخل في “حوار مسرطن به خلايا مسرطنة ولا مجال للرجوع الى الوراء”.
وأضاف سعيد “حتى أكون واضحا خبز وماء، ولا رجوع إلى الوراء”، وهي عبارة تترد كثيرا في تونس للدلالة على رفض السلطة الحاكمة وقد ترددت في الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 وضد حركة النهضة الاسلامية في احتجاجات 25 يوليو الماضي.
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