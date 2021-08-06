تراند الفن: غنت لها يسرا وحضر زفافها نجوم الفن.. من هي إسراء طاهر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

احتفلت المنتجة إسراء طاهر، بزفافها مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس الجاري، في واحد من أكبر فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن إسراء وحفل زفافها..

– إسراء تنتمي لواحدة من أشهر الأسر الفنية في مصر والعالم العربي.

– هي ابنة شقيقة كل من: السيناريست والشاعر والكاتب مدحت العدل، المنتج جمال العدل، المنتج محمد العدل، الفنان رمزي العدل، والفنان الراحل سامي العدل.

– تعمل في شركة الإنتاج الشهيرة العدل جروب، منذ نحو 10 أعوام.

– عملت منتج منفذ لعدد كبير من أعمال شركة العدل جروب، بينها: “بـ100 وش”، و”خيانة عهد”.

– حصلت على جائزة أفضل منتج تنفيذي عن تنفيذها مسلسلي خيانة عهد وبـ100 وش، وذلك في مهرجان نجم العرب 2020.

– غنت في حفل زفافها الفنانة يسرا “3دقات” و”جت الحرارة”.

– شهد حفل زفافها حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: “يسرا، منة شلبي، محمد فراج، بسنت شوقي، عبير صبري، هنا الزاهد، هنادي مهنا، أحمد فهمي، أحمد خالد صالح.