تراند الفن: بالمواعيد.. ننشر جدول أولى رحلات السياحة الروسية لمدينة الغردقة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتب- يوسف عفيفي:

يستقبل مطار الغردقة الدولي، الاثنين المقبل الموافق 9 أغسطس، أولى الرحلات السياحية الروسية بعد انقطاع دام 6 سنوات، وذلك عقب وضع شركات الطيران الروسية، جداول التشغيل الخاصة بها، لبدء تسيير رحلات شارتر إلى المنتجعات المصرية، بعد حصولها على التصاريح من السلطات الروسية.

وحصل “مصراوي” على جدول الرحلات وذلك على النحو التالي:

جدول الرحلات: برجاء التكرم بالإحاطة بقيام شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بتشغيل عدد أربع رحلات أسبوعية (الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة) قابلة للزيادة ابتداء من يوم 9/8/2021، بخط سير (موسكو – الغردقة – موسكو) برقم M5728 وصول M 5723 سفر ومرفق وصول جدول تشغيلها.

وبدأت الشركات السياحية ووكالات السفر ومنظمي الرحلات الروس، في التسويق للبرامج السياحية لزيارة مصر، في أعقاب موافقة السلطات الروسية البدء في تنظيم وتسيير رحلات طيران عارض أو منتظم لمطاري شرم الشيخ والغردقة.

من جانها، أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد السياحة الروسية، بالتزامن مع حلول عودة أولى الرحلات خلال أيام قليلة.

ورحبت شلبي، في تصريح لمصراوي، بقرب استئناف الرحلات الروسية قائلة: “السياح الروس على أبواب شرم الشيخ والغردقة بعد غياب قرابة 6 سنوات”، لافتة إلى أن عودة السياحة الروسية إلى مصر ستساعد في تنشيطها بصورة أسرع وأقوى، وبالتالي انتعاش الاقتصاد ككل.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية، استعداد كافة الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، لاستقبال أولى الرحلات الروسية “شارتر” المقرر تسييرها يوم 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد حصولها على التصاريح من السلطات الروسية.