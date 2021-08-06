تراند الفن: توقعات الأبراج اليوم 6-8-2021: يوم جيد لـ الحمل.. ومشاكل مادية لـ السرطان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. “لايف ستايل مصراوي” يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

يوم جيد على المستوى المادي، فكل العلامات تؤكد أن النجاح حليفك والحظ معك.

برج الثور

تفكر في العمل كثيرا هذه الفترة، ولكن من الأفضل الاسترخاء والذهاب في عطلة.

برج الجوزاء

علاقتك الاجتماعية مع أقاربك تتحسن للأفضل، وتمتلك اليوم نظرة تفائلية للحياة.

برج السرطان

تعاني هذه الفترة من مشكلة مادية، حاول ألا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.

برج الأسد

نجاح كبير في مجال عملك، وسوف يزداد رصيدك في حسابك البنكي، وعلاقاتك الاجتماعية ستتحسن للأفضل.

برج العذراء

فرص عمل جديدة في الطريق إليك، ولكن احذر من التسرع في اتخاذ القرار.

برج الميزان

يوم جيد للذهاب لنزهة مع أصدقائك، فحاول استغلال ذلك للتخلص من الطاقة السلبية وتجديد نشاطك.

برج العقرب

تتلقي أخبار جيدة من صديق قديم، وسوف تذهب في رحلة قريبا.

برج القوس

تحاول التقرب من شريك حياتك لتعزيز العلاقة بينكما مرة أخرى.

برج الجدي

تكتسب اليوم أصدقاء جدد لهم شأن عالي، سيدعموك في مستقبلك.

برج الدلو

يوم مليء بالطاقة الإيجابية ويفضل قضاء بعض الوقت في التأمل واليوجا.

برج الحوت

حالة من الفوضى العائلية والمنزلية، لذا حاول ترتيب أمورك.