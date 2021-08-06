تراند الفن: النشرة الفنية| عودة محمد عطية لخطيبته وشاعر يدخل بغيبوبة وابنة أحمد راتب غاضبة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

إعداد- منى الموجي: نشر موقع “مصراوي” يوم الخميس 5 أغسطس، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المختلفة، بينها: عودة الفنان محمد عطية لخطيبته، دخول الشاعر الغنائي حسن رياض في غيبوبة، وابنة الفنان أحمد راتب تعلن غضبها بسبب صورة، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

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