تراند الفن: استقالة وزيري المالية والصحة في جنوب أفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - جوهانسبرج – (د ب أ):

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس استقالة وزير المالية تيتو مبويني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رامافوزا أعلن استقالة مبويني / 62 عاما/ اليوم عبر التليفزيون الحكومي.

وتأتي الاستقالة بعد أشهر من التكهنات بشأن منصب مبويني في الحكومة، بعدما قال إنه يود العودة للعمل في القطاع الخاص.

ويتمتع مبويني، المحافظ السابق للبنك المركزي، والذي أثار اختياره لمنصب وزير المالية موجة صعود في سوق المال في عام 2018، بشعبية بين المستثمرين لموقفه القوي بشأن الحد من الإنفاق الحكومي، وخفض الأجور في القطاع العام، ودعم الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وبيع بعض أصول الدولة.

وجاء تولي مبويني الوزارة لسد فجوة بعد استقالة وزير المالية آنذاك، نهلانهلا نيني بشكل مفاجئ.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “بزينس داي” أن وزير الصحة الموقوف عن العمل زويلي مخيزي قد استقال من منصبه اليوم الخميس.

وأبلغ مخيزي الرئيس رامافوزا عن نيته إخضاع تقرير وحدة التحقيق الخاصة لمراجعة قضائية.

واتهم مخيزي الوحدة بأن لديها نتيجة محددة سلفا في تحقيقها بشأن عقد شركة “ديجيتال فايبس”، والمتهم بارتكاب مخالفات فيه.