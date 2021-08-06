تراند الفن: بالصور.. التوأم وجهازه الفني يوقعون عقود التجديد مع نادي الاتحاد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - القاهرة ـ مصراوي:
وقع الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، مساء يوم أمس الخميس، على عقود جديدة مع ناديهم.
وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر الخميس، إلى أن تمديد التعاقد مع الجهاز الفني لفريقه سيكون لمدة موسم لينتهي التعاقد بنهاية موسم 2021/2022.
وسبق وقاد التوأم مع الإدارة الفنية لفريق الاتحاد لأول مرة في عام 2014 قبل أن يعودا في عام 2020 ثم تم التمديد لهم لنهاية موسم 2021/2022.
يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة.
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