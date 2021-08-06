تراند الفن: صحيفة جنوب إفريقية: بيرسي تاو يوقع “الجمعة” للأهلي رسمياً

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتب – عبد القادر سعيد:

كشفت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا عن اقتراب اللاعب بيرسي تاو من التوقيع بصفة رسمية على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

لاعب برايتون الإنجليزي يبحث عن العودة من جديد إلى القارة السمراء لضمان المشاركة بصورة أساسية واستعادة التألق القديم.

صحيفة “تايمز لايف” الجنوب إفريقية أشارت إلى أن النادي الأهلي سيبرم صفقة مدوية بالتعاقد اللاعب القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لمصادر الصحيفة الجنوب إفريقية فإن برايتون والأهلي اتفقا على كافة الشروط الخاصة بالتعاقد، وكذلك اللاعب مع ناديه الجديد، ولا ينقص فقط سوى التوقيع رسمياً على العقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرسي تاو سيوقع رسمياً اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة من النادي الإنجليزي أو نظيره المصري.

ونجح بيتسو موسيماني في إقناع بيرسي تاو بمشروعه الطموح مع النادي الأهلي الذي يتلخص في مواصلة السيطرة على عرش إفريقيا والفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة توالياً، والعودة إلى كأس العالم للأندية في محاولة جديدة للفوز بميدالية.