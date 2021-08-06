تراند الفن: بايدن يصف مقتحمي الكونجرس في يناير الماضي بـ”المتطرفين والإرهابيين”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

واشنطن – (أ ش أ): وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العناصر التي اقتحمت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير الماضي بأنهم “غوغاء من المتطرفين والإرهابيين”. وأضاف بايدن – في خطاب مشترك اليوم الخميس، من البيت الأبيض إلى جانب النائبة كامالا هاريس، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية – أن ما حدث لم يكن ديمقراطية، لكن “تمردا وأعمال شغب” وغير دستورية. وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود أفراد الشرطة، وذلك في المراسم التي أقيمت من أجل تكريم هؤلاء الأفراد الذين دافعوا عن مبنى الكونجرس خلال اقتحامه في يناير الماضي.

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