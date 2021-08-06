تراند الفن: 13 إعاقة.. تعرف على طريقة إصدار كارت الخدمات المتكاملة (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتب- محمد سامي:

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تستهدف 13 نوعًا من الإعاقات الشديدة، وهي الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات.

ووفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وخطوات التقديم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، وبطاقة الخدمات المتكاملة لحصول ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم.

أولا: طرق الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

يقوم الشخص من ذوي الإعاقة بطلب بطاقة إثبات الإعاقة من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشخص ذو الإعاقة في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزارة التضامن الاجتماعي الذي ينظم عمل مكاتب التأهيل الاجتماعي، وتقديم صورة من بطاقة إثبات الشخصية.

2- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، علمًا بأنها تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ذوي الإعاقة ودرجة الصعوبة الوظيفية التي يواجهها الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.

وذلك وفقًا للنموذج رقم 2. كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه بالنسبة للشخص الذي يقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

3- يبدأ مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة رقم (3)، من اللائحة التنفيذية، في حالة إثبات الإعاقة لدى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي كافة الخدمات للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ان يقوم بلمء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم 3، من أجل الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة.

ثانيا: رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.اضغط هنا

وفقًا للموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى فإنه يمنحك ثلاث خدمات تخص كارت الخدمات المتكاملة، كالآتى:

لخطوات والمستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

تقوم بكتابة الرقم القومي، والاسم الرباعى، وتاريخ الميلاد- العنوان- واختيار المحافظة التابع لها الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. ويتم اختيار التالى:

مكتب التأهيل- وكتابة رقم تليفون المنزل للشخص ذو الإعاقة إن توفر. ويتم كتابة رقم المحمول. واختيار هل يوجد وصى على المتقدم أم لا. ثم تقوم بملء خانة عدد الأفراد المعاقين بالأسرة. ومقر استلام الخدمات المتكاملة والتى تتيح لك الوزارة باستلام البطاقة من أحد مكاتب البريد أو استلامها من المنزل

لمستندات المطلوبة لرفعها على موقع وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- صورة شخصية

2- صورة البطاقة أو شهادة الميلاد

3- صورة التقرير الطبى

– الاستعلام عن الطلب من خلال الرابط التالى اضغط هنا

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية.

وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الخطوات كالتالي:

1- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك- رجاء احتفظ به.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.