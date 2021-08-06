تراند الفن: الطيران البحريني يدرج ثلاث دول جديدة للقائمة الحمراء لفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - المنامة- (أ ش أ):

أعلنت شؤون الطيران المدني البحريني، إدراج ثلاث دول جديدة للقائمة الحمراء، إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً، وهي جورجيا وأوكرانيا وملاوي، بدءا من يوم الخميس المقبل، بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن القائمة الحمراء أصبحت تضم كلاً من؛ بنجلاديش ، الهند، باكستان، سريلانكا ، نيبال، إيران، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، ماليزيا، العراق، تونس، جورجيا، منغوليا، المكسيك، الدومينيكان، ميانمار، بنما، جنوب أفريقيا، ملاوي، ناميبيا، أوغندا، زيمبابوي، موزمبيق، أوكرانيا.

وأشارت شؤون الطيران المدني إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

وأوضحت أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، والتي تتطلب من جميع المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين إلى البحرين من هذه الدول البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، وإجراء فحص مختبري عند الوصول وإجراء الفحص المختبري في اليوم العاشر من الوصول.

ولفتت إلى أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو استبعادها يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وتتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.