تراند الفن: بالفيديو| شريف دسوقي لـ”مصراوي”: “الإنس والنمس” عودة حميدة للكوميديا الهادفة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

أعرب الفنان شريف دسوقي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم “الإنس والنمس” للمخرج شريف عرفة، والذي يجمعه بالفنان محمد هنيدي، وأقيم عرضه الخاص مساء الأربعاء 4 أغسطس، في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس.

وقال شريف في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “أتمنى إن الفيلم ينال إعجاب الجمهور”، مشيرًا أنه يجسد دور والد “تحسين”، الشخصية التي يلعبها هنيدي ضمن أحداث الفيلم، متابعًا “عائلة بسيطة جدا بيحب بنوتة ونفسه يرتبط بيها، ده اللي أقدر أقوله”.

وشدد على أن الفيلم يعد عودة حميدة للكوميديا الحقيقية والمدروسة، حسب تعبيره، موضحا “مش مجرد للضحك وبس لأ هادفة، واللي اتربينا عليها زمان وده بالشغل مع النجم محمد هنيدي بجانب الشغل مع العبقري أستاذ شريف عرفة ومن نوعية إنتاج خاصة مع الأستاذ هشام عبدالخالق”.

“الإنس والنمس” قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر.