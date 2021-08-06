تراند الفن: سيمبا: مفاوضات الأهلي لضم ميكيسون انتهت بنسبة 90%.. والإعلان قريباً

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتب – عبد القادر سعيد:

أكد مالمو إيريك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني أن اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسون بات قريباً من الانتقال إلى النادي الأهلي بصفة رسمية.

وفي تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس 1″ قال مالمو إيريك :”نعم، هناك مناقشات مع الأهلي حالياً حول إمكانية ضم لويس ميكيسون”.

وأضاف مسئول النادي التنزاني :”المفاوضات انتهت بنسبة 90%، وقت الإعلان عن الصفقة سيأتي قريباً، ربما في منتصف الشهر الجاري”.

وتابع إيريك :”لا يمكننا الإعلان في الوقت الراهن عن أي شيء، ولا يمكننا التحدث عن انتهاء الصفقة، ونظراً لظروف جائحة كورونا، سيكون من الصعب مرافقة اللاعب في وفد رسمي إلى القاهرة للتعاون مع النادي الأهلي”.

وكان مصدر قد أكد لـ”يلا كورة” حسم النادي الأهلي صفقة ميكيسون مقابل 900 ألف دولار لمدة 4 مواسم قادمة، ضمن خطة موسيماني في تدعيم صفوفه.

وأنهى مالمو :”الأهلي سيساعد اللاعب كثيراً على تقديم كل ما لديه، وسيلبي احتياجاته، وهو إضافة مميزة بالتأكيد”.