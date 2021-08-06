تراند الفن: ليلى علوي: “أصبت بالاكتئاب بعد وفاة والدي وبدأت أفكر في الموت”

كتبت – سحر عزام:

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن إصابتها بالاكتئاب عام 1997 عقب وفاة والدها وأعمامها، لافتة إلى بدء تفكيرها في الموت خلال هذه الفترة.

وقالت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر قناة “سي بي سي” اليوم الخميس “كان عندي عم توفى عام 1996 ووالدي كذلك توفى في سبتمبر من نفس العام أثناء تصوير فيلم المصير وبعدها في عام 1997 توفى عمي أثناء عرض فيلم المصير بمهرجان كان، وقعدت سنة مش عايزة اشتغل جالي اكتئاب، وقبل عام 1997 كانت حياتي ملك للشغل ولكن بعدها بدأت أوزن الأمور”.

وأشارت ليلى علوي إلى أن نجلها خالد الذي يبلغ الآن من العمر 20 سنة أصبح رقم واحد في حياتها، مضيفة :”أصعب حاجة في الحياة تربية الأبناء، وأنا سنويا مع أمي الله يرحمها بخصص جزء من الزكاة للغارمات”.