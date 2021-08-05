تراند الفن: ليلى علوي: “راضية بنفسي ومش شايفة نفسي من الحلوين”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة
كتبت – سحر عزام:
قالت الفنانة ليلى علوي، إنها ضحكت عندما عرض عليها سيناريو فيلم “ماما حامل” بسبب اسم الفيلم، مضيفة :”لما قريت السيناريو حبيته جدا”.
وتابعت خلال لقاء تلفزيوني برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر قناة “سي بي سي” اليوم الخميس، أن الفنان بيومي فؤاد أضاف كثيرا للشخصية التي يجسدها في الفيلم، لافتة إلى إعجابها بالعلاقة الرومانسية المجنونة بينها وبين بيومي فؤاد ضمن أحداث الفيلم.
وأضافت ليلى علوي: “أنا راضية بنفسي، ومش شايفة نفسي من الحلوين، ومش بركز في الموضوع ده، وبفكر أنا جوايا إيه ومبسوطة وهنجز إيه وورايا إيه، وكنت بضايق لما بيقولوا بتشتغل عشان حلوة، عشان كده كنت عايزة أدوار مختلفة وده الي أنا عملته الحمد لله”.
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