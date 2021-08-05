تراند الفن: باحثة أمريكية: متحور “لامبدا” قد يصبح الأكثر انتشارًا بالولايات المتحدة

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت عرب وعالم 5 زيارة
واشنطن – (أ ش أ):
حذرت باحثة أمريكية، اليوم الخميس، من أن متحور “لامبدا” الفيروسي قد يصبح سلالة فيروس كورونا المستجد الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة.
وقالت آنا دوربين، الأستاذة بكلية الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في تصريح اليوم، إن “لامبدا” له بعض صفات متحور “دلتا” وقد يشهد مزيدا من الانتشار، وهذه متحورات تتنافس فيما بينها للبقاء على قيد الحياة.
ولفتت إلى أن متحور “دلتا” الذي ظهر بدايةً في الهند كان قد تفوق على متحور “ألفا” القادم من بريطانيا وصارت له الغلبة في داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن متحور “دلتا” أكثر مقاومة للقاحات وهو ما يفسر وجود بعض حالات الإصابة الأخيرة بهذا المتحور ممن تلقوا اللقاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.