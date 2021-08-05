تراند الفن: “شكرا ليو”.. برشلونة يودع أسطورته (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 10 زيارة

كتب- محرر مصراوي: ودع الحساب الرسمي لنادي برشلونة لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي، بعد 17 عاما قضاهم داخل صفوف الفريق الأول بالفريق الكاتالوني. ونشر برشلونة فيديو خاص لأبرز لقطات ليونيل ميسي خلال مسيرته مع الفريق، تحت عنوان شكرا ليو.

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