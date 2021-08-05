تراند الفن: بالصور| نجوم الفن يتنافسون على “200 جنيه”.. و”عزيزة السيد” لغز يحيرهم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

تواصل شركتا فيردي وآرت ميكرز العمل على المراحل النهائية في فيلم “200 جنيه”، إذ انتهت من مرحلة الدوبلاج، وتعكف حاليا على الانتهاء من المونتاج، إذ من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

وشارك بعض نجوم العمل صورهم مع الـ200 جنيه، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت “بوسترات” لكل منهم على حدا، وبينهم:

أحمد رزق

صورة الفنان أحمد رزق، جاءت مصحوبة بـ”والله أنا ما فاكر الميتين جنيه جي جت منين”.

إسعاد يونس

أما الفنانة إسعاد يونس، فكتبت “عيدية متأخرة شوية لكن مقبولة، مين عزيزة السيد بقى”.

غادة عادل

وعلقت الفنانة غادة عادل “مميزة شوية الميتين جنيه دي”.

أحمد السعدني

ومع صورة الفنان أحمد السعدني، جاء التعليق التالي “عض قلبي ولا تعض رغيفي”.

نيرمين زعزع

وكُتب بجوار صورة الفنانة نيرمين زعزع “حتى انتي هتبقي بلاستيك”.

دينا فؤاد

وكان بجوار صورة الفنانة دينا فؤاد “حد يعرف حكاية الميتين جنيه دي ايه”.

مي دياب

وكتبت الفنانة مي دياب “نصيبك هيصيبك بس مين عزيزة السيد صحيح”.

“200 جنيه” بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: إسعاد يونس، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم، عمرو عبدالجليل.

من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ومن إنتاج شركتي “فيردي” لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبدالعاطي.