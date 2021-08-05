تراند الفن: هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم؟.. عمرو سعد يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان عمرو سعد، إنه تحدث مع الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز أثناء تواجدها بالمستشفى.
وأكد “سعد” في لقاء مع برنامج et بالعربي، أنها لا تعرف بوفاة زوجها الفنان سمير غانم: “هي متعرفش موضوع أستاذ سمير الله يرحمه، ولما كلمتني كانت بتتكلم بصعوبة جدا وكانت بتنهج جامد، لكن على الأقل حسيت إنها ابتدت تتحسن نوعا ما”.
ونفى عمرو سعد أن يكون فريق العمل قد لجأ لتقليص دورها وختمه بوفاتها ضمن أحداث مسلسل “ملوك الجدعنة”، مؤكدا أنها قامت بعمل مشاهدها بالكامل، وكانت تود العودة لمصر بشكل سريع.
كما نفى “عمرو” أن تكون الفنانة الكبيرة قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء التصوير، متابعا: “في ظني أنها أصيبت بالفيروس عقب عودتها لمصر”.
وأضاف: “هي كانت عايزة تسافر بسرعة، حتى أنا كنت بهزر معاها وقلتلها المخرج أحمد خالد موسى هيزودلك 4 مشاهد، لكنها كانت مستعجلة على السفر وكان واحشها ولادها وأستاذ سمير الله يرحمه”.
وكشف أنها كانت مترددة في قبول الدور لأنها كانت تخشى أن تصاب بالكورونا، أو تنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة.
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