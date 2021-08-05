تراند الفن: لجنة “الرياضة” و”التخطيط”: الحكومة وضعت خطة رباعية للانتهاء من تطوير مراكز الشباب

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة
كتب- نشأت علي:
زارت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضية، محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة، تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وقال مصطفى عبدالمعين مسئول ملف الرياضة بوزارة التخطيط إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات مطروح والغربية وكفرالشيخ والفيوم والإسكندرية والبحيرة، لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقًا للأولويات لما يتماشي مع خطة الوزارة ومطالب النواب.
وأوضح عبدالمعين، أن تلك اللقاءات تأتي وفقًا وزراتي التخطيط والرياضة ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، مؤكدًا أنه تم إدراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالي الحالي للمجلس القومي للشباب، ووضع خطة أربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.
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