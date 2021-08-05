تراند الفن: مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - كتب ـ عبد الحكيم أبو علم:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن صناع ألعاب فريقه، وليد سليمان، سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الكرة منتصف الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد السبت؛ للاطمئنان على إصابته قبل الموافقة على مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر ذاته أنه حال اجتياز وليد سليمان للفحص الطبي سيُشارك في التدريب الخفيف بالكرة قبل أن ينتظم في المران الجماعي ويكون لائقاً للمشاركة في المباريات.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة في المران الجماعي للأهلي عقب مواجهة الترجي الرياضي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها فريقه بعد الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب وقتها إصابته بتمزق في في العضلة الخلفية، وقام بأداء برنامج تاهيلي مكثف.