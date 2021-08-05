تراند الفن: بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 207 مندوبين مساعدين في مجلس الدولة من خريجي 2016/2017

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏51 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

كتب- يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، قرارين للرئيس عبدالفتاح السيسي، يحملان رقمي 327 و328 لسنة 2021، بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2016 / 2017. ونصت المادة الثانية من القرار: بأن ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. وجاء نص القرارين بالأسماء على النحو التالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.