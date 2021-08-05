تراند الفن: ليلى علوي: “والدي توفى أثناء تصوير المصير وهذا ما فعله يوسف شاهين”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة
كتبت – سحر عزام:
قالت الفنانة ليلى علوي، إن فيلم “المصير” الذي شاركت في بطولته مع الفنان نور الشريف والفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي ومن إخراج المخرج الراحل يوسف شاهين تم تصويره في مصر وسوريا ولبنان.
وأضافت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر قناة “سي بي سي” اليوم الخميس، أن أول يوم تصوير لها كان في 15 سبتمبر 1996 بمدينة حمص بسوريا وإن والدها توفى في 16 سبتمبر من نفس العام وإن المخرج الراحل يوسف شاهين قام بوقف التصوير وحجز طائرة لها للسفر للقاهرة للمشاركة في دفن والدها، لافتة إلى عودتها بعد انتهاء إجراءات الدفن مجددا لحمص لاستكمال تصوير الفيلم.
وأشارت ليلى علوي إلى أخذها أول عزاء لوالدها في حمص وثاني عزاء في القاهرة بعد أسبوعين بعد رجوعها إلى مصر، لافتة إلى عرض فيلم المصير في مهرجان كان السينمائي في مايو 1997.
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