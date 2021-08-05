تراند الفن: شاهيناز العقاد عن تكريمها بسبب “ريش”: “رسالة إيجابية لصناع السينما”

كتبت- منى الموجي:

أعربت المنتجة شاهيناز العقاد عن سعادتها وفخرها بحصولها على تكريم من وزارة الثقافة، تسلمته من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، عن فيلم “ريش” الذي شاركت في إنتاجه.

وأكد شاهيناز في بيان صحفي، أن التكريم بمثابة رسالة إيجابية من الدولة لصناع السينما المصريين، أن الاجتهاد ومحاولة رفع اسم الفن المصري في المحافل الدولية ستقابله الدولة بالتقدير والحفاوة اللازمة.

شاهيناز انتهت من تصوير فيلم “برة المنهج” للمخرج عمرو سلامة وبطولة ماجد الكدواني وتستعد لدخول فيلم “الأم المثالية” مع المخرجة سارة نوح، و”أنف وثلاثة عيون” الذي مازال في مرحلة الكتابة التي يعكف عليها وائل حمدي ويخرجه هادي الباجوري.