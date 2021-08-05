تراند الفن: نسرين أمين تتعرض لانتقادات بعد نشر صورها “بـ”المايوه” على “إنستجرام”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 17 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وهي ترتدي “مايوه” باللون الأبيض. وتعرضت لهجوم كبير من الجمهور بمجرد نشر الصور، التي وصفها البعض بأنها جريئة. كما حرص عدد من متابعيها على الدفاع عنها وعن حريتها في اختيار الصور التي تنشرها عبر حسابها. View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/CSMgHTVDoco/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



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