تراند الفن: ميسي.. من يكسره في إسبانيا؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

العديد من الصفقات تُبرم كل فترة انتقالات حول العالم ولكن يبقى القائد الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، بناديه الذي لم يعرف غيره منذ بلوغه عامه الـ 13.. يقترب عقده من الانتهاء فتكثر الأقاويل عن رحيله فيُجدد ويُمجد اسمه شئياً فشيئاً بتاريخ النادي واسبانيا رياضيًا.

وهو الأمر الذي كاد يستمر ليواصل وضع اسمه بجوار توتي، دل بييرو و جيرارد هؤلاء الذين لم يعرفوا ناديًا بعد احترافهم الكرة سوى ناديهم ولكن يوم 5 أغسطس 2021 كان فارقًا في تاريخ اللاعب صاحب 34 عامًا وناديه.

اللاعب الذي وقع أول عقد مع برشلونة وعمره 13 سنة على ورق “مناديل” إحدى المطاعم في إسبانيا، أعلن ناديه اليوم عدم تجديد تعاقده بالرغم من توصلهما لاتفاق لأسباب تتعلق بالقواعد الصارمة الموضوعة من جانب رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ميسي الذي دوّن مشاركته الأولى في تاريخ ناديه يوم 16 نوفمبر 2003 حين حلّ بديلًا خلال مباراة برشلونة الودية أمام نظيره البرتغالي بورتو، واصل لقرابة 18 عامًا تسجيل أرقامًا قياسيًا تجعل السؤال بعد رحيله.. من سيستطع كسر هذه الأرقام ومتى؟

بقميص برشلونة خاض ميسي 778 مباراة مسجلاً 672 هدفًا وصانعًا 305 هدفًا لزملائه في رحلة توّج خلالها مع الفريق الكتالوني بـ 10 بطولات دوري إسباني، 7 كأس ملك إسبانيا، 8 السوبر الإسباني، 4 نسخ من دوري أبطال أوروبا وثلاثة من السوبر الأوروبي ومثلهم بكأس العالم للأندية.

يرحل ابن مدينة روساريو عن برشلونة، بعدما كسر رقم الأسطورتين ألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز وأصبح أول لاعب يُسميّ هدافًا للدوري الإسباني في 5 مواسم متتالية بعدما ظلّ الرقم القياسي 4 مواسم ليس هذا وحسب بل أكثر لاعب سُميّ هدفًا لليجا في مواسم غير متواصلة أيضًا.

يرحل اللاعب الذي سُميّ أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال 10 نسخ، وهو الأكثر تسجيلاً في تاريخ الليجا.

يرحل اللاعب الذي توّج في 6 مناسبات بالكرة الذهبية كأكثر من حملها في تاريخ الجائزة، بعدما أصبح الأكثر تسجيلاً في موسم واحد برصيد 91 هدفًا خلال موسم 2011/ 2012.

يرحل اللاعب الذي توّج بثلاث كرات ذهبية بعمر 24 عامًا و6 أشهر و17 يومًا في رقمًا قياسيًا له، بعدم أصبح الأكثر مشاركة في مباريات بتاريخ الدوري الإسباني وبرشلونة.

يرحل اللاعب الأكثر تسجيلاً مع فريق واحد وهو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري الإسباني ومن ثمّ الأكثر تتويجًا بالألقاب بين لاعبي الدوري برصيد 35 لقبًا بخلاف كونه الأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإسباني برصيد 50 هدفًا في موسم 2011/2012.