تراند الفن: القمة الأخيرة وتدخل الريال.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن رحيل ميسي من برشلونة؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد ليونيل ميسي، بسبب العقبات الاقتصادية التي تفرضها رابطة الليجا الإسبانية، رغم توصلهما لاتفاق مبدئي في وقت سابق.

وعلقت الصحف الإسبانية على خبر رحيل ميسي بعد 15 عاما قضاهم مع الفريق الأول ببرشلونة.

ماركا

صحيفة ماركا الإسبانية عنونت موضوعها: ميسي لن يستمر مع برشلونة

وذكرت الصحيفة أنه رغم الجهود التي بذلها الفريق الكاتالوني من أجل استمرار البرغوث الأرجنتيني داخل جدرانه، محاولا استغلال الاتفاق مع صندوق استثمار CVC الذي حصل على حقوق الدوري الإسباني مقابل 2.7 مليار يورو، إلا أن رفض ريال مدريد واستحالة استكمال تلك الصفقة أدى لفشل الاتفاق.

وألقى برشلونة اللوم على لوائح الليجا والعقبات الاقتصادية في عدم نجاحه في إتمام الاتفاق مع ميسي.

آس

صحيفة آس عنونت موضوعها بـ”ميسي هو بالفعل تاريخ برشلونة”

وذكرت الصحيفة أن برشلونة ألقى المسؤولية على الليجا في عدم إتمام الاتفاق مع ميسي، ليضع حدًا لتاريخ أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ نادي البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك خيط رفيع قبل يوم الخميس، من أجل بقاء ميسي

سبورت

القمة الأخيرة

كانت قمة يوم الخميس بين ميسي ووالده وخوان لابورتا رئيس برشلونة، ونائبه رافا يوستي، هي الأخيرة قبل إعلان فشل إتمام الاتفاق.

تغيير جذري

كما سيشهد برشلونة تغييرًا جذريا في خططه الفترة المقبلة، لأن الرواتب داخل الفريق ستختلف بشكل كبير، بعد الرقم القياسي العالي الذي حصل عليه ميسي.

وبينما أعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة قبل عام إلا 20 يوما، ولكن رفض وقتها جوسيب ماريا بارتوميو القرار، وتسبب في بقاء ميسي حتى نهاية الموسم السابق، حتى لا يتعرض لعقوبات قبل أن يقرر الرحيل هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أنه رغم تلقي النادي دواءً شافيا بإتمام الاتفاق مع صندوق استثمار CVC، ليكون الملجأ للاتفاق مع ميسي وتوفير راتبه، إلا أن هذه الرئة المالية لا تكفي برشلونة لتجديد تعاقد ميسي، وأبلغ خوان لابورتا، البرغوث الأرجنتيني بذلك في قمة الخميس.