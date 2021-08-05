تراند الفن: التحقيقات في تعذيب “زوجة الإسكندرية”: حلق شعرها وأرغمها على التسول مع أبنائه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - كتب – طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات في الفيديو المتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعدي رجل على زوجته وأبنائه بدنيًّا في محافظة الإسكندرية، بعد أن أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وظهرت في الفيديو المجني عليها و آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم.

توصلت التحقيقات إلى إدمان المتهم موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، وعذبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.

وأقرَّ المتهم باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.