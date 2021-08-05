تراند الفن: السيطرة على حريق بقطعة أرض أمام معرض سيارات بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا في قطعة أرض بطريق مصر أسيوط الزراعي. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بالطريق المشار إليه الواقع بنطاق قسم شرطة الجيزة. ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية. وتبين نشوب حريق بكمية مخلفات (هيش) أمام معرض سيارات، ولم يسفر الحادث عن إصابات. وينفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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