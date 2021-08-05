تراند الفن: قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع ممثلي الجيشين اللبناني والإسرائيلي لبحث الانتهاكات الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - بيروت – (أ ش أ):

ترأس رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة بلبنان.

وفي ضوء الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان ورد إسرائيل بعشرات القذائف أمس، والغارات الجوية الإسرائيلية اليوم، دعا اللواء ديل كول الجانبين إلى استخدام هذا المنتدى الثلاثي على أكمل وجه، وذلك لاستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق بين الجانبين.

وقال ديل كول: “في هذه الفترة التي تشهد تقلبات إقليمية ، يجب أن تحترم جميع الأطراف دور اليونيفيل في الارتباط والتنسيق أكثر من أي وقت مضى، ففي أكثر الأوقات صعوبة، عملت هذه الآلية بشكل جيد، والآن حان الوقت لإعادة الالتزام بها وعدم السماح للعابثين بانتهاز الفرص”.

وركزت المناقشات على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة. ودعا رئيس بعثة اليونيفيل الأطراف إلى العمل على وجه السرعة لتهدئة التوترات ومنع انتهاكات وقف الأعمال العدائية.

كما دعا إلى تعاون الأطراف الكامل وفي الوقت المناسب مع اليونيفيل لضمان نجاح جميع التحقيقات الجارية في الحوادث الأخيرة.

جدير بالذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.