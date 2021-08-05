تراند الفن: بيبي بلو وبدلة سوداء.. إطلالة هنادي مهنا وزوجها في أحدث ظهور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت لايف ستايل 10 زيارة

كتبت_ شيماء مرسي نشرت الفنانة هنادي مهنا مجموعة صور تشارك بها متابعيها عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”. وطلت بفستان طويل باللون البيبي بلو، بقصة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي. ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين. وارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

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