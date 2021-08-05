تراند الفن: شديد الحرارة وأمطار على جنوب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:08 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة بيان اليوم، أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، لافتة إلى أن الطقس ليلًا مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 42 ـ 29 درجة، والإسكندرية بين 36 ـ 26، ومطروح بين 34 ـ 26، وسوهاج بين 43 ـ 28، وقنا بين 44 ـ 27، وأسوان بين 44 ـ 29 درجة مئوية.