تراند الفن: وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:08 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

الرياض – (أ ش أ): بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو، القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. وناقش الجانبان – خلال اتصال اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية – سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

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