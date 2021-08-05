تراند الفن: رسميا.. برشلونة يعلن عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد ميسي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- محمد مصطفى:
أعلن نادي برشلونة الإسباني عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد ليونيل ميسي.
وأوضح برشلونة في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أنه رغم التوصل لاتفاق مبدئي مع ميسي لتوقيع التعاقد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب العقبات الاقتصادية التي تفرضها رابطة الليجا الإسبانية.
وأشار البيان إلى أنه نظرا للوضع الحالي، فلن يستمر ميسي مع برشلونة.
وأكمل: “يأسف الطرفان بشدة في ظل رغبة النادي واللاعب في استكمال المسيرة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك”.
واختتم بيان برشلونة بتوجيه الشكر لميسي، لمساهمته في قيادة النادي خلال السنوات الأخيرة ورفع اسم النادي، متمنيا له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.
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