تراند الفن: بالفيديو| رمضان عبدالرازق: لو فعلت هذا الأمر كأنك هاجرت مع سيدنا النبي ﷺ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت الدين والحياة 11 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ رمضان عبدالرارزق، الداعية الإسلامي، إن الإنسان الذى يعبد الله وسط اللهو والفتن، كأنه هاجر مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذ أجر الهجرة. وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “لازم نأخذ بالدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وهي استثمار الطاقات في العمل، فالجميع في الهجرة كانوا يعملون بداية من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الخادم”.

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