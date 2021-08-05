تراند الفن: علامات تحدث بجسمك تحذرك من نقص فيتامين ب 12

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت نور جمال

هل تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12؟ سترغب في التأكد من ذلك من أجل البقاء بصحة جيدة، فيقوم بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، على سبيل المثال، نظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم، لأن جسمك لا يخزنه لفترة طويلة وذلك وفقا لما ورد في موقع “webmed” نعرض لكم علامات تحذرية.

1-تخدير في اليد:

هل تشعر وكأن يديك أو قدميك أو ساقيك وكأن بها دبابيس وإبر”؟ يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى إتلاف الغلاف الواقي الذي يغطي أعصابك، وقد تجعل أمراض مثل الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون أو أمراض الأمعاء الأخرى من الصعب على جسمك امتصاص الفيتامين، لذلك يمكن تناول بعض أدوية الحموضة.

2-أنت أكثر برودة من المعتاد:

بدون كمية كافية من فيتامين ب 12، قد لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم مما يسبب (فقر الدم)، ويمكن أن يجعلك ذلك ترتجف وتشعر بالبرودة، خاصة في يديك وقدميك.

3-مشاكل في الذاكرة:

قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الاكتئاب والارتباك ومشاكل في الذاكرة والخرف، يمكن أن يؤثر أيضًا على توازنك، عادة ما تكون مكملات فيتامين ب 12 آمنة، بالنسبة للبالغين، يوصي الأطباء بـ 2.4 ميكروغرام في اليوم، إذا كنت تأخذ أكثر مما تحتاجه، فإن جسمك يمرر الباقي من خلال بولك، ومع ذلك، قد يكون للجرعات العالية بعض الآثار الجانبية، مثل الدوخة والصداع والقلق والغثيان والقيء.

4-لسان ناعم:

قد يسميها طبيبك التهاب اللسان الضموري، تبدأ نتوءات صغيرة على لسانك تسمى الحليمات في التلاشي، هذا يجعله يبدو ملمسه ناعمًا ولامعًا، يمكن أن تسببه العدوى والأدوية والحالات الأخرى أيضًا، ولكن إذا لم يكن اللوم على ما يكفي من فيتامين ب 12 أو العناصر الغذائية الأخرى، فقد يكون لسانك مؤلمًا أيضًا.

5-خفقان القلب:

يحدث هذا عندما يسارع قلبك فجأة أو يتخطى النبض، قد تشعر به في حلقك أو رقبتك، ويمكنك الحصول على المزيد من فيتامين ب 12 من الدجاج والبيض والأسماك، ولكن أحد أفضل المصادر حتى الآن هو شيء قد لا يكون معتادًا في قائمتك هو كبد البقر.

6-نقص في العمر:

مع تقدمك في العمر، قد لا يمتص جسمك B12 بسهولة، إذا لم تعالجها، فقد يؤدي انخفاض مستويات B12 إلى فقر الدم وتلف الأعصاب وتقلب المزاج ومشاكل خطيرة أخرى، لذا راقب أي أعراض، وقم بإجراء فحص دم إذا أوصى طبيبك بذلك.

7-تقرحات الفم:

قد تصاب بهذه القرح على لثتك أو لسانك، يمكن أن تكون علامة على انخفاض B12 أو فقر الدم أو حالة أخرى، عادة ما تزول القروح من تلقاء نفسها، ولكن يجب تجنب المكونات التي قد تكون مزعجة أو مؤلمة، مثل الخل والحمضيات والتوابل الساخنة والفلفل الحار، ويمكن لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تهدئ من ألمك.