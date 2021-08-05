تراند الفن: اليونان: اندلاع حرائق غابات قوية مرة أخرى شمال أثينا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أثينا – (د ب أ):

اشتعلت النيران بقوة مرة أخرى شمال أثينا مساء اليوم الخميس.

وأظهرت صور الفيديو التي بثتها محطة التليفزيون الرسمي “إي آر تي” جدارا هائلا من النيران والدخان في المنطقة. كما تعرضت المنازل لتهديدات ، ودعا الدفاع المدني اليوناني إلى مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن عبر رسالة نصية.

وجمع السكان اليائسون الحيوانات وقطعوا الأشجار للحيلولة دون تغذية النيران . كما أمكن رؤية سحب كثيفة من الدخان من وسط العاصمة أثينا.

وتكافح اليونان، مثل غيرها من دول البحر الأبيض المتوسط، حرائق غابات لا حصر لها بعد فترة طويلة من اشتداد الحرارة.