تراند الفن: الدبيبة: نسعى لبناء ليبيا دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - طرابلس – (أ ش أ):

أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة وزير الدفاع، أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم يحمل شعار “كلنا فداء للوطن”، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار.

ووفقا لما ذكرته بوابة “الوسط” الليبية، اليوم الخميس، فقد أجرى الدبيبة إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، ولقاء عدد من القادة العسكريين بها.

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة أمام الجنود، عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة التي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب الوطن.

وأكد، دعم بناء جيش قوي مُنظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، مشددا على أن أمن واستقرار ليبيا هدف غال، ولن يسمح لأحد بالعبث به أبدا.