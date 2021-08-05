تراند الفن: لأول مرة.. الكهرباء: رقم قياسي جديد في أحمال اليوم الخميس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب- محمد صلاح: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لأول مرة في مصر يصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، مساء اليوم الخميس، إلى 33 ألف 700 ميجاوات، وبلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألف 700 ميجاوات. وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الاحتياطي فى الشبكة بلغ مساء اليوم بلغ 11 ألف 700 ميجاوات، مع استقرار كبير في التغذية الكهربية بما يمثل مردودًا إيجابيًا لما تم من تطوير فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربائية.

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