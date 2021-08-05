تراند الفن: بالصور والفيديو| هنا الزاهد وهنادي مهنا ومايان السيد ترقصن في حفل زفاف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت- منى الموجي: شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، بصور وفيديوهات من حفل زفاف إسراء، ابنة شقيقة الكاتب مدحت العدل والمنتج جمال العدل. وظهرت هنا في فيديو وهي ترقص مع الفنانة الشابة مايان السيد، وفي آخر انضمت لهما الفنانة هنادي مهنا. وعلقت هنا “عندما تلتقي في النهاية بعصابتك في حفل زفاف”، وردت عليها مايان “أخيرا وجدتك”. جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد فهمي، يسرا، محمد الشرنوبي، محمد فراج، بسنت شوقي. شركة “العدل جروب” شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي، ومسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل خياط وأروى جودة.



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