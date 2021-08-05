تراند الفن: موسيماني: الدوري المصري أرقى بطولة في مسيرتي.. وهناك احتمالية لشراء بيرسي تاو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب – هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه إذا تمكن من الفوز بلقب الدوري المصري، سيكون أرقى بطولة تمكن من تحقيقها خلال مسيرته، كما أوضح أن هناك احتمالية للتعاقد مع بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات إذاعية محلية مساء اليوم الخميس :”الفوز بالدوري يعد أمرًا صعبًا لأنك دائمًا مطالب بالفوز به، هناك ضغوط، وتحقيق لقب الدوري ربما يكون أرقى بطولة فزت بها على الإطلاق”.

وتابع: “أنا فقط أبحث عن طريقة للتدريب تناسبني وتناسب اللاعبين، الفوز بالدوري المحلي في مصر شيء أكثر رقيًا”.

أما عن اهتمامه بلاعبه السابق بيرسي تاو، المتواجد حاليًا في صفوف برايتون الانجليزي، قال: “هناك احتمالية للتعاقد مع بيرسي تاو، لكننا حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق”.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في أكتوبر من العام الماضي وخلال هذه الفترة القصيرة فاز بكل البطولات القارية والمحلية الممكنة، لكنه ينتظر حسم لقب الدوري وهو على رأس الجهاز الفني للفريق بعدما لعب بعض المباريات به الموسم الماضي وهو محسوم بالفعل.