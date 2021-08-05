تراند الفن: حزب العمال الكردستاني يعلن قتل 6 جنود أتراك شمالي العراق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

بغداد – (د ب أ): كشف الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني التركي اليوم الخميس أن مسلحي الحزب تمكنوا من قتل ستة أفراد من قوات الجيش التركي وإسقاط طائرة مسيرة في منطقة خواكورك شمال غربي مدينة أربيل 450 كيلومترا شمالي بغداد. وذكر بيان صحفي للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني التركي وزع في مدينة أربيل اليوم الخميس أن قوات الحزب قتلت ستة جنود أتراك وأسقطت طائرة من دون طيار في منطقة خواكورك حوالي 150كيلومترا شمال غربي أربيلن في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا وإيران”. وأضاف البيان أن “مقاتلي الحزب تمكنوا أيضا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي في خواكورك وأن مقاتلي الحزب استولوا على أجزاء من الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها”.

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